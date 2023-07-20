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Haberler Muğla Marmaris'te bir haftada bir buçuk milyonluk kaçak mal ele geçirildi

Marmaris'te bir haftada bir buçuk milyonluk kaçak mal ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaçakçılığa geçit vermeyen polis ekipleri 1 hafta içinde farklı adres ve araçlarda yaptığı operasyonlarda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ve sahte içki yapımında kullanılacağı düşünülen etil alkol ele geçirdi.

İHA
Marmaris’te bir haftada bir buçuk milyonluk kaçak mal ele geçirildi

Muğla'da 12-19 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği ekipleri ilçe girişi ve farklı adreslerde yaptıkları denetimlerde 2 bin 400 litre etil alkol yakaladı. Kom ekipleri ilçedeki işyerleri denetimlerinde depolarda ve dolaplarda saklanmış halde gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ve emtia ürünü ele geçirdiler.

Yapılan operasyonlara gözaltına alınan 4 şüpheli kaçakçılıkla mücadele kanunu dahilinde adli ve para cezası alarak denetimli olarak serbest bırakıldığı bilgisi edinildi. Marmaris KOM ekipleri denetimlerin ve şok uygulamaların ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin süreceğini belirtti.

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