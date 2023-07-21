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Haberler Muğla Feci kazada iki arkadaş hayatını kaybetti

Feci kazada iki arkadaş hayatını kaybetti

MURAT YALÇIN
Feci kazada iki arkadaş hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karşı yönden gelen tuğla yüklü TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Karagül (24) ile yanındaki arkadaşı Aziz Köse (22) hayatını kaybetti. İsmail C.'nin (61) kullandığı 48 GY 343 plakalı tuğla yüklü TIR ile karşı yönden gelen Batuhan Karagül (24) yönetimindeki 07 APF 179 plakalı otomobil çarpıştı.

Yapılan kontrolde arkadaş oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü Batuhan Karagül ve yanındaki arkadaşı Aziz Köse'nin (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü İsmail C.'yi gözaltına aldı.

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