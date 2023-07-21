  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan tır refüje takıldı

Muğla'da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan tır refüje takıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çıkarak asılı kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada güvenlik güçleri ise yolda başka kaza olmaması için önlem aldı.

İHA
Muğla’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan tır refüje takıldı

Milas - Bodrum karayolu üzeri Karakaya Mevkii'nde Bodrum'a doğru seyreden M. S.'nin kontrolündeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan tır, karşı şeride geçmek üzereyken refüjde takılarak durdu. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücü M. S. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri ise yolda başka kaza olmaması için önlem aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA