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Haberler Muğla Akıl sağlığı raporu reddedildi

Akıl sağlığı raporu reddedildi

OSMAN AKÇA
Akıl sağlığı raporu reddedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisini daha önce horladığı için uyaran mesai arkadaşı Kenan Maral'ı (29) kaldıkları lojmanda uyurken 20 yerinden bıçaklayarak öldüren özel güvenlik görevlisi Muzaffer Esen (28) hakim karşısına çıktı. Esen duruşmadaki ifadesinde, "Kenan, bana ve eşime küfretti. Gözüm döndü, masanın üzerindeki bıçakla saldırdım. Bıçaklamaya devam ettim" dedi. Avukatlarının, akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek rapor talebinde bulunmaları üzerine, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Esen'in avukatları ise müvekkillerinin sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtip, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasını talep etti. Duruşma 11 Ekim'e erteledi.

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