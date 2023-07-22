Depremzede çocuklara bisiklet morali

Muğla Karya Bisiklet Kulübü tarafından, depremden etkilenen çocuk ve gençlere, hayata daha hızlı motive olmaları amacıyla bisiklet hediye edildi. Muğla Karya GSK Başkanı İlker Cömert, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başlattığı seferberlik kapsamında deprem mağduru vatandaşlar için "Biz ne yapabiliriz?" diye düşündükten sonra bu fikri hayata geçirdiklerini söyledi.

'BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ'

Hem eski bisikletleri toparlayıp kullanabilir hale getirdiklerini hem de yeni aldıkları bisikletleri tespit ettikleri depremzede çocuk ve gençlere ulaştırdıklarını dile getiren Cömert, Vali Tavlı'nın da kendilerine bu konuda bisiklet desteği sözü verdiğini ifade etti. Cömert, hedeflerinin 200'den fazla çocuğu bisikletle buluşturmak olduğuna vurgu yaptı ve ekledi: Sıfır bisiklet ile destek verebileceğiniz gibi kullanmadığınız bisikletlerinizi de bağışlayarak bu büyük projeye destek olabilirsiniz."