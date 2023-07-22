Son dakika: Muğla’da orman yangını

Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazözlerle de karadan alevlere müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi.