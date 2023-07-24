Rodos’ta yangın çok büyüdü turistler Marmaris’e getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle tatil yapan 95 avrupalı turist alevlerin yaklaşması üzerine tahliye istediklerini Yunan makamlarına iletti. Bunun üzerine adadan Yunan firmasına ait King Of Rodos isimli Yunan feribotu içerisinde 95 Avrupalı turisti Marmaris limanına getirdi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangınında kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ederken, yetkililer "yeni yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi emri" verdi. Adada dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu bilgisi verildi. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Gümrük söndürme çalışmalarının sürdüğü Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi.

HELİKOPTER 'NEFES' RODOS'TA

Yunanistan'ın en büyük adalarından Rodos'ta üç gündür devam eden orman yangınının söndürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2 uçak ve TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli yangın söndürme helikopteri 'Nefes' adaya gönderildi.