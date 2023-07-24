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Haberler Muğla Muğla’da sıcak hava etkisini artıracak

Muğla’da sıcak hava etkisini artıracak

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre, Muğla bölgesinde Perşembe günü saat 11:00 ile 16:00 saatleri arasında hava sıcaklığı 36-40 dereceye kadar çıkacak.

İHA
Muğla’da sıcak hava etkisini artıracak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde Perşembe günü akşam saatlerine kadar hava sıcaklığı artacak.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde etkisini artırması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının 27 Temmuz 2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına ineceği tahmin edilmektedir. Muğla'da havca sıcaklığı 35-41 derecede seyrederken sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgede yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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