Muğla’da valilikten sıcak ve yangın uyarısı

Muğla valiliğinden yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız; Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörülmektedir. Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemeli. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmamalı. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmamalı. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılmalı, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunmalı. Önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir" denildi.