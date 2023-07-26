Cani kocaya müebbet hapis isteniyor

Sevim Çet'in 24 Ekim 2022'de Esenköy Mahallesi Çırpı mevkiinde ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin iddianame hazırlandı. Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Özgür Çet'in 23 Ağustos 2022'de polise eşiyle ilgili kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporlarına yer verilen iddianamede, bulunduğunda vücut bütünlüğünün bozulduğu belirtilen Sevim Çet'in (35) kesici delici aletle öldürüldüğü delillerinin bulunduğu vurgulandı. Sanık Özgür Çet (44) ifadesinde, eşiyle maddi konular nedeniyle sürekli tartıştıkları evliliğini, çocukları için sürdürdüğünü söyledi. Özgür Çet, şu ifadeleri kullandı: "Eşime 'Bak bağırma çocuk korkuyor. Bana 80 bin liranın altına imza attırdın. Çocukların rızkıyla mı uğraşacağım, bununla mı uğraşacağım?' dedim. Eşim de bana 'Bu çocukların senden olduğuna emin misin ki neden savunuyorsun bu çocukları?' dedi. Tartışma sırasında bana bıçak salladı. Arbede sırasında eşimi ittirdiğimde merdivendeki iki korkuluk arasında düştü. Baktığımda bıçak sağ göğsüne saplanmıştı. Brandaya sardım ve gece olunca sanayideki plakasız bir kamyonet kasasına koydum, ormanlık alana bıraktım. Bıçak ile brandayı da bölgedeki kanala attım. Ertesi günü evden dolmuş ile bölgeye yakın bir yerde indim ve ormanlık alanda eşimi arayarak buldum. Yaşıyor mu diye baktım, yaşamıyordu. Ailemden kimse bu olayı bilmiyor. Suçumu kabul ediyorum."