Metrelerce sürüklenen genç motosikletli öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüse çarpıp metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Nihat Emre Türkmen (21) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 23.30 sıralarında Yalıkavak Sanayi Sitesi karşısı İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
SAVRULDU VE KONTROLDEN ÇIKTI
Nihat Emre Türkmen'in kullandığı motosiklet, önünde seyreden K.G. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, 30 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Türkmen ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Türkmen kurtarılamadı. Türkmen'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ortaca ilçesine götürüldü.