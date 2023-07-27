  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Metrelerce sürüklenen genç motosikletli öldü

Metrelerce sürüklenen genç motosikletli öldü

OSMAN AKÇA
Metrelerce sürüklenen genç motosikletli öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüse çarpıp metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Nihat Emre Türkmen (21) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 23.30 sıralarında Yalıkavak Sanayi Sitesi karşısı İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

SAVRULDU VE KONTROLDEN ÇIKTI

Nihat Emre Türkmen'in kullandığı motosiklet, önünde seyreden K.G. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, 30 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Türkmen ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Türkmen kurtarılamadı. Türkmen'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ortaca ilçesine götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA