Rus gelinin Türkiye aşkı

İLK kez 18 yıl önce tatil için geldiği Bodrum'a hayran kalan Rus Katerina Khoroshilova, Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Özel bir hastanede çalışmaya başlayan genç kadın, yabancı departmanında turistlere rehberlik yaptı.

Burada çalışırken hayatının aşkı olacak olan turizmci İbrahim Songör ile tanışıp evlendi.

KUŞADASI'NA yerleşen Khoroshilova, KOSGEB desteğiyle kendi işini kurdu. Rus gelin, kayınpederinden su kabağını süsleme sanatını öğrenerek bu alanda dünyaya açıldı.

Ürünlerini birçok ülkeye gönderen Katerina, "Türkiye'yi, eşimi ve işimi çok seviyorum. Süsleme sanatı ile Türk motiflerini dünyaya tanıtıyorum" diye konuştu.