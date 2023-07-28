Muğla’da kaza: Otomobil metrelerce yükseklikten evin bahçesine düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Koyunbaba Mahallesi 5391 Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokakta seyreden Pelin A. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen 34 DRK 04 plakalı otomobilin sürücüsü Pelin A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı.

Kaza sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, yaralıların yardımına koştu. Yaralıların güneşten etkilenmemesi için plaj şemsiyelerini açan mahalleli, sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ambulanslarına alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır şekilde hasar alan otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.