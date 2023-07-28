  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da kaza: Otomobil metrelerce yükseklikten evin bahçesine düştü

Muğla'da kaza: Otomobil metrelerce yükseklikten evin bahçesine düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolü kontrolü kaybettiği otomobil 8 metrelik yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Meydana gelen kaza sonrası otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA
Muğla’da kaza: Otomobil metrelerce yükseklikten evin bahçesine düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Koyunbaba Mahallesi 5391 Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokakta seyreden Pelin A. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen 34 DRK 04 plakalı otomobilin sürücüsü Pelin A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı.

Kaza sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, yaralıların yardımına koştu. Yaralıların güneşten etkilenmemesi için plaj şemsiyelerini açan mahalleli, sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ambulanslarına alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır şekilde hasar alan otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA