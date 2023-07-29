  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ev değil cephanelik! İntihar eden gence silah temin etmiş

Ev değil cephanelik! İntihar eden gence silah temin etmiş

Muğla'da bir kişinin pompalı tüfekle intihar etmesinin ardından yapılan incelemede olayda kullanılan pompalı tüfeği temin eden şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA
Ev değil cephanelik! İntihar eden gence silah temin etmiş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çamdibi Mahallesi Sanayi Sitesinde 28 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, E.E. (19) isimli şahsın pompalı tüfek ile kendi hayatına son vermesinin ardından ekipler silahın nereden temin edildiğini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ü.Ö. (58) isimli bir şahıstan alındığını tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silah satıcısı Ü.Ö.'nün evine sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada; 1 adet kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan torna tezgahı, 7 adet tam otomatik, 5 adet tek kırma, 5 adet çift kırma, 2 adet pompalı, 2 adet de havalı olmak üzere toplamda 21 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli Ü.Ö. ise silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçu ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA