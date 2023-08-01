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Haberler Muğla Muğla'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari ormanda yakalandı

Muğla'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari ormanda yakalandı

Muğla'da üç ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası olan firari şahıs Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla ormanlık alanda yakalandı.

İHA
Muğla’da 15 yıl hapis cezası bulunan firari ormanda yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama' suçları olmak üzere üç ayrı suçtan 15 yıl karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.Ç. isimli şahsın Marmaris İlçesi Adaköy Mahallesi ormanlık alanda olduğu tespit edildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin kaldığı ormanlık alandaki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda G.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada saksılara ekili vaziyette 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. G.Ç. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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