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Haberler Muğla Muğla'da kamyonetin kasasındaki yatakların arasından 12 kaçak göçmen çıktı

Muğla'da kamyonetin kasasındaki yatakların arasından 12 kaçak göçmen çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri düğmeye bastı. Yapılan operasyon kapsamında durdurulan bir kamyonetin kasasındaki 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli de tutuklandı.

İHA
Muğla’da kamyonetin kasasındaki yatakların arasından 12 kaçak göçmen çıktı

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'te, kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, dün gece harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde, bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında brandayla kapatılan yatakların arasına gizlenen Suriye ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler H.P., C.C. ve G.G. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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