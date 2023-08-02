Bodrum Ali Kelle Ormanı kül oldu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde Ali Kelle Ormanı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında ormanın büyük bir kısmı kül oldu. Yangın esnasında bölgedeki trafolarda küçük çaplı patlamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan müdahale ederken, çalışmalara 3 helikopter ve 2 uçak da katıldı. Bazı vatandaşlar da bahçe hortumları ve yangın tüpleri ile ekiplere destek verdi. Yangına müdahale eden tatilciler ise, yaklaşık 10 kaplumbağayı yangın bölgesinden alarak kurtardı