  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum Ali Kelle Ormanı kül oldu

Bodrum Ali Kelle Ormanı kül oldu

OSMAN AKÇA
Bodrum Ali Kelle Ormanı kül oldu
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde Ali Kelle Ormanı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında ormanın büyük bir kısmı kül oldu. Yangın esnasında bölgedeki trafolarda küçük çaplı patlamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan müdahale ederken, çalışmalara 3 helikopter ve 2 uçak da katıldı. Bazı vatandaşlar da bahçe hortumları ve yangın tüpleri ile ekiplere destek verdi. Yangına müdahale eden tatilciler ise, yaklaşık 10 kaplumbağayı yangın bölgesinden alarak kurtardı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA