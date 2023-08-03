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Haberler Muğla Aşırı hız 22 yaşındaki genci hayattan kopardı

Aşırı hız 22 yaşındaki genci hayattan kopardı

OSMAN AKÇA
Aşırı hız 22 yaşındaki genci hayattan kopardı
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve kural ihlali 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü genci hayattan kopardı. Feci kazada, caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı otomobile, Gökhan Öztürk yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri kameralara yansıdı.
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