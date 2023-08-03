Ormanı büyüyü bozmak için yakmış!

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde geçen Pazartesi çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda geçen Pazartesi çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangının ardından ekipler çalışma başlattı. Yangına sebep olduğu iddiasıyla F.K. (25) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Gaipten ses duydum. Muğla'nın üzerinde büyü vardı. Büyüyü kaldırmak için yaktım. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım" dediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.