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Haberler Muğla Kaza sonrası kopan bacağı dikilemedi

Kaza sonrası kopan bacağı dikilemedi

Muğla'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdığı Oğuz Özbek'in bacağı koptu. Özbek'in bacağının parçalandığı için yerine dikilemediği, sürücünün ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA
Kaza sonrası kopan bacağı dikilemedi

Muğla'da önceki gün saat 10.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana gelen kazada Cumhuriyet Mahallesi 123'üncü Sokak'tan, Atatürk Caddesi'ne doğru giden otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut, direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yaya geçidindeki Oğuz Özbek'e çarpıp sürükleyerek, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağı kopan Özbek, ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemeyen Özbek'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Turgut, emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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