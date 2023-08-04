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Haberler Muğla Kaza sonrası yola savrulan motosikletli kadınlara kamyonet çarptı

Kaza sonrası yola savrulan motosikletli kadınlara kamyonet çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki kadınlara bir de plakası tespit edilemeyen kamyonet çarptı. Olay sonrası kadınlardan biri hayatını kaybederken kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Kaza sonrası yola savrulan motosikletli kadınlara kamyonet çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ferdi Y. idaresindeki otomobil, Şeyma A.nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Ayşe Akçin yola savruldu. Savrulanlara bir de plakası henüz tespit edilemeyen kamyonet çarparak olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yolcusunu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Akçin hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ayakta tedavi edilerek, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan kamyonetin tespit çalışmaları ise devam ediyor.

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