22 yaşındaki genç aşırı hızdan öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve kural ihlali 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü genci hayattan kopardı. Feci kazada, caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobile, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri kameralara yansıdı.