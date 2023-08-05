Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 24 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda, 2 bin 502 gram skunk, 255 kök kenevir, 133 gram kubar esrar, 14 gram amfetamin, 7 adet extacy hap, 5 gram kokain, 32 gr toz esrar, 144 adet lyrica hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin TL ile 30 gram külçe altın ele geçirildi.