40 yıllık caminin kıblesi yanlış yapılmış

MUĞLA Milas'a bağlı Gürçamlar Mahallesi'nde bulunan 40 yıllık camiinin kıblesinin yanlış olduğu bir sene önce ortaya çıktı. 1980'li yıllarda yapılan Gürçamlar Mahallesi Camii'nin kıblesinin yanlış olduğu bir yıl önce ortaya çıktı.

Cami cemaatinden bir vatandaşın bir yıl önce uydu üzerinden tespit ettiği yanlışlık için Milas İlçe Müftülüğüne başvuruldu. Camii cemaatinden bir vatandaş bir yıl önce uydu üzerinden caminin kıblesinin yanlış olduğunu fark edince Milas İlçe Müftülüğü'ne durumu bildirdi.

KIBLE HALILARLA BELİRLENDİ

MİLAS İlçe Müftülüğü de şikayet üzerine gerekli incelemeyi yaparak, 40 yıl önce yapılan caminin kıblesinin yanlış olduğunu belirledi. Yıkım işinin külfetli olacağı düşünüldüğü için de kıble halılarla belirginleştirildi ve camii cemaati bir yıldır yeni belirlenen kıble yönünde namazlarını kılıyor.