Marmaris’te Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaz sezonu ile başlayan nüfus kalabalığında suçlularla mücadele ve önleme hedefli yapılan kontrollerde 'yunus' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri, durdurdukları araçları didik didik arıyor.

Ekipler, bir gecede iki ruhsatsız ve bir kurusıkı silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timi ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları rutin asayiş kontrollerinde, şüphelendikleri araçları titizlikle incelemeye devam ediyor.