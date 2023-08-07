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Haberler Muğla Doktor istismar iddiasıyla tutuklandı

Doktor istismar iddiasıyla tutuklandı

ADEM ÜLKER
Doktor istismar iddiasıyla tutuklandı
Muğla'da muayene ettiği genç kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürülen doktor tutuklandı. İddiaya göre olay, Menteşe'deki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. E.Ç. (17), polise giderek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. E.Ç "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittim. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. Rahatsız edici şekilde vücuduma dokundu"diye konuştu.
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