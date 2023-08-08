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Haberler Muğla Bodrum'da su kesintisi sıkıntısı sürüyor

Bodrum'da su kesintisi sıkıntısı sürüyor

CHP'li belediyelerin vatandaşı perişan eden uygulamaları şehir ayırmıyor! İzmir'in Dikili ilçesinde en çok şikayet edilen susuzluk sorunu oluyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinden de adeta CHP klasiği haline gelen susuzluk haberleri dalga dalga yayılıyor. Ana isale hatlarında sık sık yaşanan patlamaların ardından meydana gelen su kesintileri, Çırkan Mahalesi'nde yaşayan vatandaşları mağdur ediyor.

AA
Bodrum’da su kesintisi sıkıntısı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yapılması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İlçede ana isale hatlarında sık sık yaşanan patlamaların ardından meydana gelen su kesintileri, kentte yaşayan vatandaşları mağdur ediyor.

Çırkan Mahallesi'ndeki bir sitede evlerinde suları akmayan vatandaşlar, Muhtar Coşkun Ünlü'ye başvurdu. Geçen hafta mahallesinde başka bir cadde ve sokakta su tankeriyle dağıtım yapan Ünlü, burada da dağıtım gerçekleştirdi.

Evlerinden getirdikleri damacanalarını dolduran site sakinleri, yaşadıklarına tepki gösterdi.

Muhtar Coşkun Ünlü, yaşanan su kesintilerine müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, sorunun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Bölgede su sorunu yaşayanlar da kullanma sularını damacanalarla satın aldıklarını ifade ederek, mağdur olduklarını dile getirdi.

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