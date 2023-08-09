İrem’den haber alınamıyor

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 15 temmuda evden çıktı ve geri dönmedi. Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevgkigül, 15 Temmuzda evinden çıktı bir daha geri dönmedi. Ailesi İrem'in telefonuna da ulaşmayınca savcılığa, jandarma ve polise müracaat ederek kızlarının kayıp olduğunu belirtip yardım istedi. Milas'ta bir restoranda aşçılık yapan baba Ahmet Çevikgül "Merak ve endişe içindeyiz. Aramadığımız yer kalmadı. Her yere müracaat ettik, hayatından endişe ediyoruz. Bize haber vermeden ortadan kaybolacak bir çocuk değildi, kızımın bulunması için herkesten yardım istiyoruz" dedi.