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Haberler Muğla Odun taşıyan aracın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Odun taşıyan aracın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Muğla’nın Ula ilçesinde ormanda kesim alanında çalışan Salih Aydın, kullandığı iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Odun taşıyan aracın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Salih Aydın orman sahasında kesim alanında odunları taşıdığı esnada, kullanmış olduğu iş makinesi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazayı gören arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda traktör şoförü Salih Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

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