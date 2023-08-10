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Haberler Muğla Orman yangınında sabotaj ihtimali

Orman yangınında sabotaj ihtimali

OSMAN AKÇA
Orman yangınında sabotaj ihtimali
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının çıkış anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, yangının çıkış anı bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü. Ören Mahallesi'nde önceki gün saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara unsurları sevk edildi. Yangınına 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.
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