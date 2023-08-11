Şampiyon sporcunun motosikletini çaldılar

MOTOR sporlarında Muğla'nın Bodrum ilçesini temsil eden ve birçok yarışta dereceleri bulunan Nilgün Bayırlı'nın motosikleti çalındı. Hırsızlar yakalandı, motosiklet henüz bulunamadı. Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen enduro ve sujeti şampiyonalarına katılarak Bodrum'u temsil eden Nilgün Bayırlı'nın geçtiğimiz günlerde aldığı 50 kilometredeki Kumbahçe Güvercin Sokak'tan çalındı. Motosikletinin çalınma anlarına ait görüntüleri temin eden Bayırlı, yaptığı araştırmanın sonucunda hırsızların kaldığı barakayı tespit etti.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

GÜVENLİK kamerasına takılan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Suçlarını kabul eden ve motosikleti Aydın'ın Söke ilçesinden gelen birine verdiklerini söyleyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosiklete ise henüz ulaşılamadı.

Birçok yarışta dereceleri bulunan Bayırlı, "Benim motosikletimi çalanlar, adeta burada hırsızlık şebekesi kurmuşlar. Olayı 5 kişinin gerçekleştirdiğini düşünüyorum ama kameraya 2 kişi takıldığı için o 2 kişi tutuklandı. Motosikletimi Söke'den araçla gelen bir adama vermişler. O adamın kim olduğu, motosikleti nereye götürdüğü belli değil. Yeni almıştım, henüz 50 kilometredeydi. Bu hırsızlık şüphelileri, Bodrum'da şebeke kurmuşlar. Konacık'ta da bir arkadaşımın motosikletini çalmaya çalışmışlar. Arkadaşım uyanınca ellerinde zincirle arkadaşımın üzerine yürümüşler" dedi.