Kızının ölümünden sorumlu tuttu, dava açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Samet Mahsereci (32), 7 aylık doğan Ceylin isimli bebeğinin, eşinin yoğun olarak kullandığı ağrı kesiciler sebebiyle öldüğünü iddia ederek dava açtı. Mahsereci, eşinin başka biriyle kaçtığını belirterek "Bebeğin mezarı açılıp benden olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum" dedi.

İLAÇ ALIYORDU

Tersanelerde kaynak işçisi olarak çalışan Mahsereci 2019 yılında D. Mahsereci ile evlendi ve eşi bir süre sonra hamile kaldı. Ocak 2023'te D. Mahsereci erken doğumla 7 aylık kız çocuğu dünyaya getirdi. Ceylin ismi verilen bebek 5 gün sonra hayatını kaybetti. Baba Mahsereci ise kızının ölümünden eşini sorumlu tuttu. Mahsereci, "Eşim 1.5 aylık hamileyken beni M.A. ile aldatmaya başlamış. O arada benden sıklıkla ağrı kesici ilaçlar istiyordu, ben de hamile olduğu için kullanmaması gerektiğini söylüyordum" dedi.