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Haberler Muğla Muğla Marmaris'te deniz polisleri denetimlerine devam ediyor

Muğla Marmaris'te deniz polisleri denetimlerine devam ediyor

Muğla Marmaris'te görev yapan deniz polisleri denetimler yapıyor. Ekipler ilçe merkezi ve mahallelerdeki su sporları merkezlerinde denetimleri titizlikle gerçekleştiriyorlar.

İHA
Muğla Marmaris’te deniz polisleri denetimlerine devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan deniz polisleri koy koy dolaşarak ilçe merkezi ve mahallelerdeki su sporları merkezlerinde denetimlerine devam ediyorlar.

Can kurtaran belgesi, işletme belgeleri ve resmi evraklardaki yeterlilik denetimlerini yapan deniz polisleri kurallara uymayanlara idari para cezası keserek uyarılarda bulunuyor.

Marmaris'te faaliyet gösteren su sporları merkezlerinde bulunan iskele, jetski, tekne, deniz araçları ve merkezde çalışan cankurtaran, deniz de oluşabilecek arızalara karşı kurtarma botu, uyarı levhaları ve evrakların denetimlerini yapan deniz polisleri denizden gelerek kuralları anlatıyorlar. Deniz polisleri bot ile kıyıları denizden dolaşarak denetimlere devam edeceklerini belirtti.

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