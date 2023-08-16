Hedef bölgede 5 milyon ağaç

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan koordineli çalmayla belirlenen bölgede toprak, fidanlarla buluşturuluyor. Ayrıca Akbelen'de eylemcilerin ifade ettiği gibi yüz binlerce değil, 29 bin 21 ağacın kesildiği belirtildi. Bu alanlarda kömür çıkartılmasının ardından bölgeye 130 bin ağaç dikileceği de Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Kapanan maden sahalarının dolguları yapılıp aslına uygun olarak düzenlenip yeniden ağaçlandırılarak doğaya kazandırılan, kömür çıkartılacak alanlardaki zeytin ağaçlarının ise kesilmeden taşındığı alanları gördük. Öyle ki bölge maden çıkarma işleminin ilk olarak yapıldığı köylerin yemyeşil olduğunu, yerinde gözlemledik. Hatta vatandaşların uyarısı olmasa o alanların maden sahası olduğunu fark edemezdik.

YILDA 40 TON ZEYTİN

Ayrıca taşınan ve yeniden dikilen ağaçlardan yılda 40 ton 'Coğrafi işaretli Memecik Zeytini' ve 8 ton zeytinyağı üretildiğini öğrendik. Üstelik üretilen zeytin ve zeytin yağlarının ücretsiz olarak çalışanlarla ve köylülerle paylaşıldığına da şaşırmadık değil. Saha gezimizde şirketin Başmühendisi Abdullah Selvi bizi kapanan maden sahalarında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

2025 YILINA KADAR DİKİLECEK

Kömür çıkarılan alanların toprakla doldurulduğunu, ardından da ağaçlandırılarak tekrar ekosisteme kazandırıldığına dikkati çeken Selvi, YK Enerji'nin Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında 5 milyon ağaç kampanyası bulunduğunu ve 3 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını anlattı. Başmühendis Selvi, geri kalan 2 milyon ağacı da 2025 yılına kadar dikmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Maden sahalarında kömür çıkartma operasyonunun ters işleyen yürüyen merdiven şeklindedir. Yani ileri doğru gittikçe geri planda çıkardığımız, arka planda kalan boşluğu dekapaj tabir ettiğimiz toprakla dolduruyoruz. Bu maden sahaları kapatıldığı zaman üzerini aslına uygun bir şekilde ağaçlandırıp doğaya kazandırıyoruz." diye konuştu.

HALKLA PAYLAŞILACAK

Selvi, santral içerisinde kapatılmış maden sahalarında 22 bin 100 adet zeytin ağaçları olduğunun da altını çizerek, "Bu zeytin ağaçlarımızdan yılda coğrafi işaretli 40 ton zeytin, 8 ton da sıkma zeytinyağı üretiyoruz. Ürettiğimiz zeytinyağlarını paydaşlarımız, Milas halkı ve çalışanlarımızla paylaşıyoruz." dedi.

AĞAÇLAR EKİPLE TAŞINIYOR

Maden sahasında bulunan gelişmiş zeytin ağaçları için de ayrı bir parantez açan Selvi, "Üretim sahamızda eğer bir tane bile zeytin ağacı varsa kesinlikle kesilmiyor. Profesyonel ekiplerimiz, zarar görmeyeceği şekilde ağacı kökleyerek, kapanmış ve düzenlenmiş olan uygun bir sahaya bu ağacı taşıyor. Üstelik ağacın kuruma riski de yok. İkinci yılında zeytin vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. Çevre koruyucu yatırımlara önem verdiklerini dile getiren Selvi, çevreyle tamamıyla dost bir kömür sahası oluşturmanın mümkün olduğunu, Muğla'nın yanı sıra Amasya, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de Orman Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü alanlara fidan diktiklerini aktardı. Selvi, 1992'den bu yana maden sahalarında 415 binin üzerinde akasya, zeytin, kızılçam, fıstık çamı, mavi selvi, sakız ağacı ve incir ağacı dikimi yapıldığını kaydetti.

'ALANDA 130 BİN AĞAÇ OLACAK'

AKBELEN'DE eylemcilerin ifade ettiğini gibi yüz binlerce değil, 29 bin 021 ağacın kesildiği ortaya çıktı. Muğla Valiliği tarafından 30 Temmuz'da yapılan basın açıklamasında ise Akbelen'deki alanda 130 bin fidan dikileceği belirtildi. Açıklamada, "Maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başmühendis Abdullah Selvi, kapatılan maden sahalarında yapılan çalışmaları Haber Müdürümüz Erhan Gülenç ve Haber Müdür Yardımcımız Hüseyin Kılıç'a anlattı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DE YÜRÜTÜLECEK

Maden sahasında Kültür ve Turizm Bakanlığının gözetiminde kurtarma kazısı gerçekleştirilirken, 3 bin 200 yıl öncesine dayanan yer altından saklı kalmış tarih de gün yüzüne çıkartılıyor. Bölgede çıkarılan eserlerin ise Ören'deki Arkeopark Alanı'nda sergileniyor.

YK Enerji'nin desteğiyle sürdürülen arkeolojik kazılarda görev yapan arkeolog Ezgi Karaman, 2006'dan beri maden sahalarının içinde yer alan bölgede sürdürülen kazılarda 94 kişinin çalıştığına dikkati çekti.

SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ

75 kişilik işçi kadrosunda da Milas köylerinde yaşayan 34 kadının çalıştığını aktaran Kahraman, şöyle devam etti: "Arkeolojik kazılarla ilgili olarak son günlerde gerçeklikle ilgisi olmayan bir manipülasyon kampanyası yürütülüyor. Milaslı kadınların emeği yok sayılmaya, değersizleştirilmeye çalışılıyor. İnsanlığın ortak mirası kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Burada yaşayan ve çalışan insanlar olarak biz de sesimizin duyulmasını istiyoruz."