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Haberler Muğla Muğla'da korkunç kaza! Minibüsün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da korkunç kaza! Minibüsün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin 44 yaşındaki sürücüsü İlker Ertürk hayatını kaybetti. Servis sürücüsü M.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Muğla’da korkunç kaza! Minibüsün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Milas yönüne giden M.G.'nin kullandığı 48 S 1115 plakalı servis minibüsü, önündeki İlker Ertürk'ün kullandığı 48 ANB 856 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir otelde ses teknisyeni olarak çalışan Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İlker Ertürk'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis sürücüsü M.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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