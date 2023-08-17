Ses teknisyeni feci şekilde hayatını kaybetti

KAZA, gece saatlerinde Bodrum Güvercinlik'te meydana geldi. Milas istikametine giden 48 ANB 856 plakalı motosiklete, Bodrum Bölge Trafik Denetleme Amirliği'ne yaklaştığı sırada aynı istikamete giden 48 S 1115 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı.

Şarampole savrulan motosikletten düşen sürücü 44 yaşındaki İlker Ertürk, ağır şekilde yaralandı. Yapılan kontrollerde Mumcular Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen motosiklet sürücüsü İlker Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertürk'ün bir otelde ses teknisyeni olarak çalıştığı öğrenildi