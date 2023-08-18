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Haberler Muğla Bodrum’da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Bodrum’da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın adresinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit eden jandarma ekipleri haerkete geçti. Yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Bodrum’da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Muğla'da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Mumcular Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Narkotik Madde Arama Köpeği "Dalan" ile birlikte yapılan aramada 1250 gram skunk esrar, 1 adet hassas terazi, 50 adet kilitli poşet, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 73 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ve 4 adet kullanılmamış sim kart ele geçirildi. A.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken hakkında adli işlemlere başlandı.

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