Apimuğla’da yenilikçi üretim

MUTSO tarafından hayata geçirilen 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi' projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın açtığı güdümlü proje çağrısından destek almaya hak kazandı. Dünya Çam Balı üretiminde yüzde 85'lik payla lider konumda olan Muğla'nın yenilikçi üretim metotlarıyla katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek Apiterapi ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje, Muğla'nın ilk güdümlü projesi oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje bütçesinin yüzde 71GEKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe edilmiş olup, geri kalan kısmı ortaklar tarafından üstlenilmiştir. MUTSO yürütücülüğünde; Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Vakfı, Muğla Teknopark A.Ş., Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), Muğla Ticaret Borsası, Marmaris Ticaret Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası ortaklığında yürütülen APİMUĞLA Projesi, güçlü ortaklık yapısıyla, sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj sağlıyor.