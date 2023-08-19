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Haberler Muğla KOBİ’lere Avrupa İşletmeler Ağı

KOBİ’lere Avrupa İşletmeler Ağı

HABER MERKEZİ
KOBİ’lere Avrupa İşletmeler Ağı

Avrupa İşletmeler Ağı, 60 ülkede 600 ortak kuruluşun oluşturduğu bir işbirliği ağı olup; Avrupa komisyonu tarafından fonlanmaktadır. Türkiye'deki koordinatörlüğü KOSGEB Başkanlığı tarafından yürütülen projenin temel amacı, KOBİ'lerin uluslararası rekabet kabiliyetini arttırmak. Proje kapsamında Türkiye'de 11 konsorsiyum faaliyet göstermekte.

BAĞLANTI KURUYOR

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 yılından itibaren, Batı Akdeniz konsorsiyumunda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya KOSGEB Müdürlüğü ve Antalya TEKNOKENT ortaklığında faaliyetlerini sürdürmekte. Proje kapsamında yalnızca Odanın faaliyet alanında değil tüm Muğla genelinde çalışmalarını sürdüren MUTSO, KOBİ'lerde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak, dijitalleşme seviyelerini arttırmak, KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmekte. Bu ağ sayesinde, ihracat yapan ya da yapmak isteyen işletmeleri uluslararasılaştırmak için ihtiyaç duydukları destekler kapsamında ücretsiz olarak hizmet veren MUTSO, işletmelerin işbirliği kuracak partnerler bulmalarına yardımcı oluyor. Proje kapsamında, KOBİ'lerin kapasitelerini arttırmak üzere eğitimler veriliyor, firmalar için iş ortakları aranıyor, ikili işbirliği (B2B) görüşmeleri düzenleniyor. Proje kapsamında başta gıda sektörü olmak üzere, mermer ve imalat sanayi sektörlerinde yurtdışı eşleştirmeler ve bağlantılar sağlanmış olup, ihracata öncülük sağlanmaktadır.

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