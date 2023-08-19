Milas OSB’de ilk sanayi tesisinin yapı ruhsatı verildi

Milas Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak fabrikalardan ilkinin yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı, Milas Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle Milas Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Böke tarafından firma yetkilisi Harun Aykal'a teslim edildi.

ARAZİ YAPISI EN ZOR PARSEL

MİLAS Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Böke, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Reşit Özer, Milas Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Tokat, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül ile OSB yetkililerinin katıldığı törende OSB'de ilk yapı ruhsatı, Bodrum Ambalaj Tur. İnş. Geri Dönüşüm Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti yetkilisi Harun Aykal'a teslim edildi. Kaymakam ve OSB Yönetim Kurul Başkanı Mustafa Ünver Böke, ilk yapı ruhsatını alan firma olarak Harun Aykal'ı kutladı. Milas OSB'de ilk yapı ruhsatı alan firma olmanın gururunu yaşadıklarını belirten firma yetkilisi Harun Aykal "Aslında arazi yapısı nedeniyle en zor parsel bize düşmüştü. Buna rağmen yılmadık ve ilk yapı ruhsatını biz aldık. Şu anda parselimizde hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 10 gün içinde fabrikamızın temelini atacağımızı umuyoruz" diye konuştu ve OSB yöneticilerine teşekkür etti.