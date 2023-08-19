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Haberler Muğla MUTSO güvencesiyle alışveriş algari.com

MUTSO güvencesiyle alışveriş algari.com

HABER MERKEZİ
MUTSO güvencesiyle alışveriş algari.com
DİJİTAL dönüşüme değer veren MUTSO, günümüzde e-ticaretin artması ve üyelerinin online satış ile rekabet edilebilirlik seviyelerini desteklemek amacıyla yola çıkarak, www.algari. com isimli bir e-ticaret sitesi kurdu. www.algari. com ile platformda kayıt oluşturacak satıcıların ve alıcıların güvenli ödeme sistemi ile alışveriş yapmalarına imkân sağlanmaktadır. Türkiye'nin her yerinden Muğla'nın yöresel ürünlerini adreslerinde teslim almak isteyenler, Muğla'nın ürünlerini algari.com aracılığıyla MUTSO güvencesi ve üretici satış fiyatlarıyla ulaşabilecekler.
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