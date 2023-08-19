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Oasis Bodrum’da açık hava sinema keyfi

HABER MERKEZİ
Oasis Bodrum’da açık hava sinema keyfi
CİNEMARİNE işbirliğiyle 16 Haziran tarihinde başlayan OASIS Bodrum Açık Hava Sineması her hafta Cuma ve Cumartesi günleri 21.00'de Oasis Meydan'da ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu etkinlikte, yerli ve yabancı 30'a yakın farklı film izleyicilerin beğenisine sunuldu ve sunulmaya devam ediyor.Maceradan gerilime, romantik komediden, animasyona en çok tercih edilen gişe filmlerini sinemaseverlerin beğenisine sunan Oasis Bodrum, ziyaretçilerinin keyifli ve unutulmaz anlar geçirmelerini sağlıyor. 29 Eylül'e kadar devam edecek olan açık hava sineması, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifli zaman geçirebileceği bir ortam sunmayı hedefliyor. Açık hava sineması ile ilgili detaylı bilgiye, Oasis Bodrum sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.
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