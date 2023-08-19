Ölüdeniz belcekiz plajı’nda yapılaşmaya tepki...

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda turizm sezonu ortasında da devam eden izne ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmaya tepki gösterdi.Söz konusu şirketin 6'şer metrekarelik 5 adet büfe için izni olmasına rağmen, her biri 294 metrekare restoran yaparak işlettiğine dikkat çekilen toplantıda, Belcekız Plajı'ndaki durumun alınan izinlere ve yönetmeliklere aykırı olduğu yönünde görüş birliğine varıldı.Toplantıda, platform üyeleri tarafından konuyla ilgili yönetmeliklere aykırı yapılaşma hakkında ilgili yerlere dağıtımlı yazı yazılmasına karar verildi. Hazırlanan yazıda "Sahada herhangi bir uygulama yapılmaması gerekirken, Belcekız Plajı'nda her geçen gün aykırı yapılaşmalar oluşmaktadır. Yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında da 1 yıl içerisinde yapılması zorunlu olan Belcekız kıyı bölümü revizyon imar planları yapılmamıştır" denildi.