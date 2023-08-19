Yamaç paraşütü rekora uçuyor

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da 2023 yılı ilk 7 ayında gerçekleştirilen uçuş sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 artış göstererek 102 bin 53'e ulaştı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile iştiraki Fethiye Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yaşanan yüzde 25'lik artışın çok sevindirici olduğunu belirterek, yılsonuna kadar hedef 200 bine ulaşmak ifadelerini kullandı. Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ bu yıl da uçuş rekoruna koşuyor. Fethiye'nin önemli turizm alternatiflerinden olan yamaç paraşütü bu yıl da uçuş rekoru yaşatacak. 2022 yılı ilk 7 ayda 82 bin 60 uçuş yapılan Babadağ'dan 2023 yılı ilk 7 ayı sonunda toplam 102 bin 53 uçuş sayısına ulaşıldı. 71 bin 198'i tandem (ikili); 30 bin 855'i Single (tekli) olmak üzere 102 bin 53 uçuş gerçekleşirken bir önceki yılın ilk 7 aylık dönem sonuna göre yüzde 25'lik artış gerçekleştirildiği bildirildi.

DAHA ÇOK TÜRKLER UÇTU

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçanların ülkelere göre dağılımında ise Türkler ilk sırada yer aldı. 28 bin 748 uçuş yapan Türkiye'yi; 14 bin 160 uçuş ile İngiltere; 10 bin 356 uçuş ile Rusya; 7 bin 288 uçuş ile Çin; bin 284 uçuş ile Ukrayna; bin 57 uçuş ile Güney Kore ve bin 7 uçuş ile Pakistan uyruklu vatandaşlar izledi.

1 MİLYON ZİYARETÇİ

Babadağ Teleferik Projesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte hedeflerinin 1 milyon ziyaretçi, 200 binin üzerinde uçuş olduğunu vurgulayan Başkan Çıralı; "Babadağ dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezleri arasında yer alıyor. Odamız ve Fethiye Güç Birliği Şirketi olarak aynı zamanda Babadağ'ı dünyanın en güvenli yamaç paraşütü merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Babadağ'dan uçuş yapan tatilcilerimiz hem bölgemizin tanıtımına büyük katkı veriyor, hem de bölge ekonomimiz için büyük katma değer yaratıyor. Bu rekorda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılında tüm tatilcilerimiz, eşsiz Ölüdeniz manzarasının tadını çıkararak, ilk 7 ay sonunda 102 bin 53 uçuş gerçekleştirdiler. Bir önceki yılın ilk 7 ayın sonuna göre yüzde 25'lik bir artışla ulaşıldı. Ülkelere göre en çok Türk vatandaşlarımızın uçuş yaptığını görmek de bizi sevindirdi. Sezon sonunda bu rakamın 200 bine ulaşmasını arzuluyoruz."diye konuştu.