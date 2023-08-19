Yerel ürünler Zeytinpark’ta

2016 yılını markalaşma yılı ilan eden MUTSO, coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık verdi. Bu doğrultuda, Muğla'nın yöresel ürün ve değerlerinin marka değeri kazanması amacıyla, ilk etapta 10 adet ürüne coğrafi işaret başvuru sürecini başlatan MUTSO, süreç içerisinde Muğla Saraylısı, Muğla Köftesi, Muğla Göce Tarhanası, Muğla Beyazı Mermeri ve Kavaklıdere Cevizi'nin coğrafi işaretini aldı. Diğer ürünler için süreç devam ediyor.

PAZARLAMAYA KATKI

Ancak coğrafi işareti almanın yanı sıra bu ürünlerin bilinirliğini arttırmak ve pazarlama sürecini katkı sağlamak amacıyla kolları sıvayan MUTSO, Muğla - İzmir Karayolunda, Yatağan - Bodrum yol ayrımında MUTSO Zeytinpark'ı açtı. 2020 yılında açılan MUTSO Zeytinpark, asırlık zeytin ağaçlarının içinde Muğla'nın tüm yöresel ve coğrafi işaretleri ürünlerinin, üretici satış fiyatıyla sunulduğu bir satış noktası. Datça'nın bademinden, Milas'ın yağlı zeytininden, Fethiye'nin tahinine kadar Muğla'nın 13 ilçesine ait ürünlerin temin edilebildiği MUTSO Zeytinpark, hem bölge halkına hem de yol ziyaretçilerine hizm- Vet veriyor. MUTSO Zeytinpark'ta yöresel ürünlerin satışının yanı sıra, kahvaltı ve içecek hizmeti ile ziyaretçilerine keyifli bir mola imkânı sunuyor.