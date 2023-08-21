Babadağ’da uçuş rekoru kırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü 1965 metre rakıma sahip yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan 2023 yılında gerçekleştirilen uçuş sayısı geçen yıla göre yüzde 25 artarak 102 bin 53'e ulaştı. Paraşütçülerin en çok tercih ettiği uçuş noktası olan 1965 metre rakımlı Babadağ pistinden, İngiltere, Rusya, Çin, Ukrayna, Güney Kore ve Pakistan'dan Fethiye'ye gelen adrenalin tutkunları Ölüdeniz üzerinde binlerce uçuş gerçekleştirdi. Babadağ'dan dünyaca ünlü Ölüdeniz'e atlayış yapan yabancı paraşütler arasında ilk sırayı 14 bin 160 uçuş ile İngiliz adrenalin tutkunları aldı.

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