Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Dörttepe mevkisinde meydana geldi. Milas ilçesinden Bodrum yönüne giden Ercan Gülen'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ayrıca Hüseyin Acar yönetimindeki kamyonet ile İlker Sakallı yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 60 metreden yuvarlandı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kamyonet devrilirken, diğer otomobil ise refüje düştü. Muğla'da meydana gelen kazada, otomobillerde bulunan Sermin Gülen ve İsmail Behemoğlu yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki Elif Naz Gülen, Melih Akyol, Günnur Acar ve Kenan Çandır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.