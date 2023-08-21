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Haberler Muğla Son sigarasını yakamadan hayatını kaybetti

Son sigarasını yakamadan hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bank üzerinde oturan ve sigarasını yakmak isterken fenalaşarak yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

İHA
Son sigarasını yakamadan hayatını kaybetti

Olay, Ragıp Bey Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenmek amacıyla parktaki bir banka oturan Ali Acar, sigarasını yakmak istediği sırada fenalaşarak banktan yere düştü.

Acar'ın fenalaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Acar'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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