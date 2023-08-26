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Haberler Muğla Muğla'da kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı!

Muğla'da kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı!

Muğla’da polis ekipleri takibe aldığı şahsın girdiği kapalı otelden 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Oteli işleten şahıs gözaltına alınırken tutuklanırken kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İHA
Muğla’da kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı!

Muğla'da Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde dolaşan bir kişiden şüphelenerek takibe aldı. Takip ettikleri kişinin girdiği adresin kapalı bir otel olduğunu fark eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alarak operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda kapalı otelde 15 Suriye ve 1 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri kayıt dışı olarak konaklattırdığı tespit edilen işletmeci S.Y. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

Yasadışı göçmenleri konaklatan işletmeci S.Y. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Öte yandan Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçenin her noktasında yasadışı konaklama ve insan ticareti ile ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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