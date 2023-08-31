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Muğla-Aydın sınırında yangın

Muğla-Aydın sınırında başlayan orman yangını ekiplerin havadar ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütüyor. Yangının çıkışı ile ilgili araştırma sürüyor.

DHA
Muğla-Aydın sınırında yangın

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasındaki ormanda çıkan yangında, 1 hektar alan zarar gördü.

Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi ile Bozdoğan'ın Hışımlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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